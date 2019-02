Marotta: «Paratici fuori luogo su Icardi, allora dico vedremo cosa farà Dybala a giugno»

«Paratici dice vedremo cosa farà Icardi a giugno? Allora io dico vedremo cosa farà Dybala a giugno». L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, risponde così alle parole del dirigente bianconero che in mattinata aveva aperto alla possibilità di trattare Icardi a giugno. «Come dico sempre il calcio è un pò un 'circo barnum', ho risposto in modo ironico a un'affermazione a mio giudizio fuori luogo perché Icardi è un nostro tesserato ed è giusto che decidiamo noi il suo futuro», sottolinea Marotta. «Icardi -prosegue- non è sul mercato, non solo perché la scadenza del suo contratto è ancora lunga ma soprattutto perché è un giocatore di grande valore e rendimento che l'Inter vuole tenersi stretto. Poi se ci saranno evoluzioni diverse fa parte della sua volontà, quando un giocatore decide di andare via nessuno lo vuole trattenere. Ma mi pare che non ci siano queste sensazioni e io credo si possa continuare a lungo con lui».



Riguardo il possibile rinnovo di Icardi, Marotta conferma che «ho preso personalmente un impegno con Wanda Nara quando ci siamo visti per formulare a lei la nostra proposta, che terrà conto di tutti i coefficienti relativi al giocatore. Sarà una proposta mirata e fatta con grande rispetto e responsabilità». «L'evoluzione della situazione -precisa- la vedremo più avanti, parliamo comunque di un giocatore che ha ancora due anni e mezzo di vincolo con l'Inter ed è azzardato parlare di rottura».

