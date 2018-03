Roma, l'agente di El Shaarawy: «Non vedo nessun trasferimento all'orizzonte»

di Redazione Sport

«El Shaarawy? È innamorato della città, della societa e dei suoi tifosi, sono al 100% convinto che rimarrà alla Roma. Il desiderio del ragazzo è rimanere e da quello che ci risulta è anche quello dell'allenatore e della società. Non vedo nessun tipo di trasferimento all'orizzonte». Lo ha detto Federico Pastorello, agente dell'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, a 'La Politica nel Pallone sui Gr Parlamentò. L'agente vede però la possibilità che ci siano degli intrecci di mercato tra la Roma e il Barcellona. «La Roma ha dei giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo, Alisson su tutti, è il miglior portiere oggi in circolazione anche se ter Stegen sta facendo bene al Barca, poi nel pacchetto arretrato c'è Manolas e Nainggolan a centrocampo, potrebbero esserci degli interessi, meno a parti invertite. La Roma del resto deve andare a pescare in squadre minori per fare valorizzare i calciatori», ha aggiunto Pastorello.

