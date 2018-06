Cev Moto3, Perez non ce l'ha fatta: morto a 14 anni per le ferite alla testa

Ancora una tragedia scuote il mondo delle due ruote. Andreas Perez, il giovanissimo pilota spagnolo (14 anni) rimasto vittima ieri di un incidente sul circuito di Montmelò, durante una gara del Campionato del mondo Junior nella categoria Moto 3, è deceduto oggi in seguito alle gravissime ferite cerebrali riportate. Lo riferiscono i siti spagnoli. Il suo team, il Real Avintia racing, ha confermato la notizia del decesso che è avvenuto nell'ospedale di Sant Pau a Barcellona, dove era stato trasferito in elicottero subito dopo l'incidente. Alla curva 6 del circuito catalano, lo sfortunato pilota è caduto ed è stato colpito da un collega che sopraggiungeva. Immediatamente soccorso, è stato trasferito in elicottero nell'ospedale di Sant Pau dove è stato ricoverato con lesioni cerebrali molto gravi: subito dopo gli è stata diagnosticata la morte cerebrale, ma il suo cuore ha continuato a battere fino a stamattina. Perez l'anno scorso aveva vinto diverse gare ed era in lotta per il titolo in Coppa Europa Talento. Era tra le grandi promesse del motociclismo spagnolo.

