Ferrari in Canada con novità tecniche, Mercedes senza nuovo motore. Vettel: «Dura fare previsioni»

MONTREAL - Una Ferrari un "pò nuova" ed una Mercedes apparentemente vecchia. Il Gran Premio di Formula 1 del Canada accende i motori con le parole dei due principali sfidanti per il Mondiale, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che si concentrano sulle rispettive vetture che scenderanno in pista a partire da domani con le prime prove libere. Se il tedesco della scuderia di Maranello non fa mistero che la sua SF71H presenterà alcune novità, il campione del mondo e leader della classifica (con 14 punti di vantaggio sul rivale) assicura che il nuovo motore della sua Stella d’Argento arriverà solo nella prossima gara in Francia.



«Rispetto allo scorso anno abbiamo una nuova macchina e anche l’approccio è ovviamente diverso. È difficile fare previsioni su questo weekend. Molto può dipendere da quello che le altre squadre faranno qui e dal tempo, visto che potrebbe piovere. La pista è un pò diversa dalle altre, ma pensiamo che il motore qui possa giocare un ruolo rilevante. Quindi, vedremo a che livello siamo. Abbiamo portato qualche novità qui, come del resto sono sicuro che tutti facciano in qualche fase della stagione». I piloti della sono arrivati al Circuito Gilles Villenueve a Montreal questa mattina - nel caso di Seb, in bicicletta - ed ora si preparano ad affrontare la sfida su una delle poche piste ‘supervelocì rimaste in calendario. «Finora - aggiunge il pilota tedesco della Rossa - la macchina è andata bene sui rettilinei e ciò dovrebbe aiutare. Ci sono dei punti un pò insidiosi, ma questa pista mi piace. Diversamente da Monaco, che non è il posto migliore per fare sorpassi, penso che dovrebbe essere diverso qui. Comunque, gli pneumatici giocano un ruolo maggiore quest’anno. Finora abbiamo fatto un buon lavoro, ma la strada da fare è ancora lunga».



A sentire invece le parole di Hamilton al box Mercedes risalta che la sua monoposto non avrà a disposizione il nuovo motore previsto per questo weekend, il cui esordio è stato rimandato a Le Castellet tra due settimane. «Naturalmente alcuni altri, forse Ferrari e Renault - afferma l’inglese - dovrebbero portare degli aggiornamenti al motore, questo è un circuito in cui la potenza conta, quindi sicuramente la nuova Power Unit qui era il nostro obiettivo e ci avrebbe aiutato. I ragazzi hanno lavorato il più possibile, però abbiamo dovuto prendere una decisione sensata, quella di non portarla qui, che sicuramente è una sfortuna».

