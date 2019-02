La nuova Ferrari vola al Montmelò, Vettel è il più veloce

Sebastian Vettel è stato il più veloce a metà della prima giornata dei test invernali sul circuito del Montmelò. Il tedesco della Ferrari ha completato 72 giri, il migliore in 1'18«161 realizzato con gomme morbide precedendo il messicano Sergio Perez (1'19»944) con la Racing Point e il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (1'20«127) che ha girato con gomme medie. Quarto tempo per l'altro finlandese Kimi Raikkonen. Il campione del mondo 2007, al volante dell'Alfa Romeo, ha girato in 1'20»160 ed è stato anche autore di un'uscita di pista dopo pochi minuti che ha causato la prima bandiera rossa della stagione. Quinto l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'20«174).

