Ferrari, Raikkonen: «Spiace per il meccanico, ma luce era verde». Marchionne: «Auguro a meccanico pronta guarigione»

«Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito». Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su quanto accaduto durante il pit-stop ai box Ferrari che lo ha visto investire un meccanico della Rossa: «Purtroppo il ragazzo si è fatto male, ma il mio compito è partire quando la luce è verde. Mi dispiace perche un ragazzo si è fatto male». Cosa c'è da salvare di questo week-end? «Nulla».



«Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista». Inizia con un pensiero al meccanico della Ferrari ferito in Bahrain la nota con cui il presidente Sergio Marchionne commenta una week end «consistente che ci ha visto protagonisti sin dalle libere».



«È stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti sin dalle libere. La gara è stata difficile, Sebastian ha guidato da vero campione e mi spiace per Kimi che sicuramente poteva andare a podio. Questo Gran Premio conferma che la Scuderia ha un'ottima monoposto, una squadra solida e due piloti in gran forma, ma dimostra anche quanto vicini e forti siano i nostri avversari». Così il presidente della Ferrari Sergio Marchionne, commenta il Gp del Bahrain vinto da Sebastian Vettel.

