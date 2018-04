Vettel: «La Ferrari sta bene, la pole è nelle mie possibilità»

«Questo è un circuito un po' complicato, è difficile trovare il ritmo e basta un piccolo errore per non mettere insieme un giro. Io non ci sono riuscito ma sono contento del long run e alla fine va tutto bene. Il giro da pole? È tutto in me». Così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo la prime due sessioni di prove libere per il Gp dell'Azerbaigian, che ha chiuso con l'11/o tempo. «Credo che la macchina vada bene e dopo un pò di lavoro domani andrà anche meglio», ha proseguito ai microfoni di Sky Sport il tedesco, che non è sembrato per nulla preoccupato nonostante il ritardo di 1,3 secondi dal migliore, Daniel Ricciardo. Molto bene Kimi Raikkonen, secondo, e soddisfatto della sua SF71H. «Dopo una prima sessione non eccellente abbiamo fatti dei cambiamenti, che hanno funzionato - ha spiegato il finlandese -. Possiamo ancora migliorare e domani vedremo dove siamo».



