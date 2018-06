Ferrari, Vettel: «Una sola parola per questo successo: perfetti»

di Redazione Sport

Vettel è di nuovo leader del mondiale di Formula 1. Decisivo il successo di Montreal, nel Gp del Canada. «Perfetto è la parola giusta oggi»: così il tedesco, ai microfoni di Sky a fine gara, saluta la vittoria della Ferrari, la cinquantesima in carriera, che lo ha riportato anche in testa allla classifica Mondiale. «È stato incredibile vincere qui, in un circuito tanto significativo per Ferrari è stato bellissimo. la mia 50ma vittoria conta fino a un certo punto, conta la vittoria della Ferrari che era tanto che non vinceva qui. Insomma, sono contento», chiude Sebastan che ricorda in pubblico come «la strada per il Mondiale è ancora lunga, ma oggi è stato è un buon effetto collaterale». Soddisfatto anche Valtteri Bottas: «La Ferrari è sembrata più veloce fin dal primo gito - ammette - Credo che oggi per noi oggi questo fosse il massimo risultato. Ieri è stata una questione di centesimi, certo con la pole poteva andare diversamente ma oggi più di così non potevamo fare niente», conclude il pilota Mercedes.

