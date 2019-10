Flavio Briatore boccia Mick Schumacher: «Non è al livello di papà Michael»

Flavio Briatore stronca : «È bravo, ma non è al livello di papà Michael». È senza appello la bocciatura di Briatore: «Mick è un bravo pilota ma non è al livello del padre. Michael era un fenomeno. Auguro a Mick tutto il meglio ma non penso possa essere paragonato al papà».



L'exdi Michael Schumacher ai tempi della Benetton,, si esprime così sulle possibilità del figlio, Mick , di essere protagonista in futuro in F1. Il manager di Fernando Alonso , ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, commenta poi un possibile ritorno dello spagnolo nel circus. «Ho parlato con lui, torna solo se trova un volante alla Ferrari , alla Mercedes Red Bull , altrimenti non ha senso. Può tornare alla Ferrari ? Se vogliono vincere sì».