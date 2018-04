Baku, Vettel: «La macchina va molto bene, sarà una gara intensa»

di Redazione Sport

«Sono stato molto contento del primo giro, anche se non sono stato perfetto. Nel secondo speravo di fare un pò di più ma nel terzo settore ho fatto un errore e ho dovuto rallentare. Comunque il tempo l'avevo fatto, la macchina è andata molto bene e siamo in buone condizioni per domani». Così il ferrarista Sebastian Vettel dopo la pole nel Gp dell'Azerbaigian. «Ieri avevo faticato a trovare il ritmo ed ero un poco arrabbiato ma oggi - ha proseguito, sorridente, il tedesco - è scattato qualcosa. Credo che la gara sarà intensa, qualsiasi cosa può accadere, dato che qui è molto probabile l'ingresso della safety car. Staremo a vedere».

