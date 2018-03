Formula 1, Raikkonen il più veloce davanti ad Alonso nell'ultima giornata di test a Barcellona

È la Ferrari di Kimi Raikkonen la monoposto più veloce nell'ultima giornata di test invernali a Montmelò (vicino a Bercellona) in vista del via del Mondiale 2018 di Formula 1 il 25 marco in Australia. Il pilota finlandese in 1'17«221 ha preceduto l'ex compagno a Maranello e ora in Mclaren, Fernando Alonso autore di un sorprendente 1'17»784 con le gomme hypersoft, le stesse usate dal ferrarista. Terzo tempo per la Renault di Carlos Sainz in 1'18«092 seguito da Daniel Ricciardo su Red Bull (1'18»327 con le supersoft). Solo sesto ma con le gomme medie Valtteri Bottas su Mercedes (1'18«825) e addirittura undicesimo il campione del mondo Lewis Hamilton in 1'19»464.

© RIPRODUZIONE RISERVATA