Formula 1, il parere di Briatore: «Leclerc pronto per il titolo, deve essere prima guida»

«Leclerc è più veloce di Vettel. È pronto per vincere il titolo, è un predestinato. Se fossi io il team principal sceglierei lui come prima guida». Lo dice l'ex team principal della Renault, Flavio Briatore, in merito ai piloti della Ferrari. «Leclerc è un talento, è aggressivo e riesce a mandare forte la macchina -aggiunge Briatore a 'La politica nel pallonè su Gr Parlamento-. Il gioco di squadra lo fanno tutti: un pilota deve vincere l'altro lo deve aiutare e portare punti per il titolo costruttori. Vettel può restare perché è un bel pilota ma come seconda guida».

