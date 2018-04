Formula 1, Raikkonen avvisa: «Bene in Australia, ma dobbiamo migliorare»

«C'è sempre qualcosa da migliorare e su cui lavorare, ma nel complesso siamo stati piuttosto soddisfatti di come sono andate le cose in Australia». Sorridente e ottimista, anche se reticente sulle domande relative al futuro della F1 americana, Kimi Raikkonen è pronto a scendere in pista in Bahrain con l'obiettivo di far sempre meglio con la sua Ferrari. «Non ho molto di cui lamentarmi, era la prima gara a Melbourne e ora guardiamo avanti cominciando a fare delle buone prove qui. Le cose stanno andando piuttosto bene, continuiamo a fare il nostro lavoro con l'obiettivo di migliorare continuamente» «Quello in Bahrain - aggiunge Raikkonen nella consueta conferenza stampa Fia del giovedì - è un circuito totalmente diverso da quelli in cui abbiamo girato finora, Barcellona e Australia. Eppure in passato mi sono sempre trovato bene. durante il fine settimana vedremo a che punto siamo rispetto alla Mercedes in qualifica, ma la cosa più importante è vedere domenica. Non mi importa essere dietro sette decimi se poi vinci in gara». Liberty sta per annunciare novità sul futuro della F1, tu cosa consiglieresti? «Non ho il potere di cambiare la F1 e non capisco perché me lo chiedete, le regole - conclude Iceman - non le facciamo noi, qual'è l'utilità di dirlo e di crearci dietro delle storie». Accanto a Raikkonen il pilota della Mercedes e connazionale, Valtteri Bottas è di poche parole: «credo che Ferrari e Red Bull saranno vicine a noi, ma vedremo che succede nel week-end».

© RIPRODUZIONE RISERVATA