Formula 1, Vettel: «Mai vinto allo Spielberg vorrei provarci»

Al gran premio d'Austria per vincere. Nella sua stagione forse più difficile in carriera, Sebastian Vettel ricorda che non è mai salito sul gradino più alto del podio allo Spielberg, il circuito dove domenica si correrà il gran premio d'Austria di F1, nona prova del mondiale. Il pilota della Ferrari è fiducioso e non nasconde il suo obbiettivo: «senza dubbio è una pista sulla quale mi piacerebbe vincere, sono già salito sul podio, ma la vittoria ancora no. Vorrei provarci». E così rimettere in carreggiata una stagione piuttosto compromessa: «Su questa pista -dice il tedesco della rossa- bisogna fare tutto alla perfezione anche se è molto corta e si gira in poco più di un minuto. Anche qui è importante garantirsi una buona posizione di partenza per poter avere una gara positiva la domenica».

