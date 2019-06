Hamilton e l'ennesima pole: «Ho tirato fuori il massimo dalla mia macchina»

«Sono felice, ho tirato fuori il massimo dalla macchina». È più che soddisfatto per l'86^ pole position conquistata in carriera nelle qualifiche del Gp di Francia il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di

scuderia Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc.



«Non è una pista facile ma noi siamo riusciti a essere veloci per tutto il weekend -prosegue il britannico-. Ci sono state alcune folate di vento nel terzo settore e tutto questo ti costringe a essere piuttosto dinamico nel tuo approccio al giro. Sono felice perché sono primo e abbiamo lavorato tantissimo per conquistare questo risultato».

