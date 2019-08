Gp Ungheria, Vettel: «Non siamo troppo forti, serve una grande partenza»

Sebastian Vettel non si fa troppe illusioni dopo il quinto posto nelle qualifiche del gp d'Ungheria«Non sono al cento per cento contento, soprattutto del mio giro finale, ho perso un pò di tempo. Purtroppo non siamo abbastanza forti, il terzo settore è molto difficile perché non possiamo spingere come vogliamo. Domani servirà una grande partenza, ma è dura». Complimenti invece a Verstappen, che a Budapest ha conquistato la sua prima pole: «Sono contento per Max, non sono sorpreso - ha aggiunto a Sky il ferrarista -, domani sarà difficile, speriamo ci sia più di una sosta. Importanti saranno le gomme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA