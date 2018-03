Formula 1, Hamilton: «La Mercedes vuole il 5° titolo consecutivo»

di Redazione Sport

«Il mondiale è ormai alle porte, ho fiducia nella nostra monoposto. Partiamo per vincere il titolo mondiale». Punta al quinto titolo iridato consecutivo la Mercedes, come conferma il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, in occasione di un evento che si è tenuto nella sede della Petronas, la società di lubrificanti fornitrice del team, a Santena, in Piemonte. «Nel team c'è voglia continua di progredire, nessuno si ferma, c'è ancora tanto da conquistare», conclude il britannico che ha vinto 3 degli ultimi 4 titoli Mercedes, l'altro lo ha ottenuto Nico Rosberg nel 2016.



«Rinnovo? Non c'è ancora niente di ufficiale, ma stiamo parlando e il clima col team è molto rilassato, c'è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per un accordo».

