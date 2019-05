Hamilton vola nelle terze prove libere. Leclerc e Vettel alle sue spalle

È di Lewis Hamilton, con un super tempo (1:16.568), il miglior tempo nella la terza e ultima sessione di prove libere a Barcellona, dove domenica si disputa il Gp di Spagna. Il pilota della Mercedes ha fissato questo tempo nel finale delle FP3 e con gomma gialla, pneumatico che invece non ha potuto testare in vista della qualifica il compagno di squadra Bottas, che dopo 35 minuti è finito nella ghiaia di curva 5 per poi tornare in pista e con gomma rossa solo negli ultimi 15 minuti di FP3: il finlandese, già il migliore del venerdì a Barcellona, ha ottenuto il terzo tempo. Secondo Leclerc su Ferrari a 0.531 (gomma rossa), quarto Vettel (0.604) sull'altra SF90 e anche lui protagonista di un testacoda nel terzo settore. Grosjean quinto con la Haas, poi Magnussen, Verstappen, Albon, Raikkonen e Sainz a chiudere la top 10. Le qualifiche sino in programma alle 15

