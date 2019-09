Formula 1, Leclerc: «C'è un pò da lavorare per la qualifica»

«Dobbiamo lavorare ancora un pò sul giro da qualifica, mentre siamo molto positivi sul passo gara. Servirà intervenire sul bilanciamento e guadagnare sul fronte della velocità per domani». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine delle libere del venerdì a Sochi. «La Red Bull ci ha sorpreso dopo quello che si era visto a Singapore, ma anzi a pensarci bene la vera sorpresa per loro è stata lì - ha proseguito il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. Quanto a noi, il team sta facendo un lavoro incredibile per metterci a disposizione un mezzo sempre migliore e io ultimamente mi sento molto più a mio nella macchina».

