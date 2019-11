Formula 1, Leclerc promette: «Io e Seb saremo meno aggressivi». Vettel papà per la terza volta

«Vettel ed io saremo meno aggressivi, il Brasile non si ripeterà più». Dopo l'incidente di Interlagos che ha messo fuori gara le due Ferrari, è Charles Leclerc da Abu Dhabi a fare mea culpa. «Serviranno più attenzione e spazio nei nostri duelli, ma restiamo liberi di lottare - ha detto il pilota monegasco della rossa - Colpe? Lui non doveva andare a sinistra e io dovevo fare di più per evitarlo. Ne abbiamo parlato a Maranello, quando ero al simulatore e credo non accadrà più».



Fiocco azzurro in casa Ferrari: Sebastian Vettel è diventato oggi papà per la terza volta: la moglie Hanna Prater ha dato alla luce un maschietto che sarà accolto in famiglia dalle due sorelline Emily e Matilda. Il pilota della Ferrari salterà tutte le attività della giornata di oggi a Yas Marina e sarà presente domani ad Abu Dhabi per la prima sessione di libere dell'ultimo gran premio della stagione. Sui profili social, il team di Maranello ha fatto le congratulazioni al tedesco per il lieto evento.

