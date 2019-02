Formula 1, Mick Schumacher: «Felice di essere il figlio del più grande pilota di tutti i tempi»

Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota tedesco di Formula 1 Michael Schumacher, gestisce pragmaticamente le grandi aspettative che ci sono su di lui. «Sono felice di essere il figlio del più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi, sono felice che sia il miglior pilota di Formula 1 di tutti i tempi e lo ammiro per questo, e anche se a volte può essere difficile, le cose sono come sono, ha il suo lato positivo e il suo lato negativo», ha detto Mick Schumache, figlio 19enne del campione del mondo Michael, alla rivista della Fia. «Avere l'appoggio di molte persone in tutto il mondo non può essere una brutta cosa, ne sono grato per questo», ha aggiunto Mick Schumacher che ha vinto la Formula 3 europea. Quest'anno è stato promosso in Formula 2 e continuerà a correre per il team Prema. Recentemente, è stato inserito nell'accademia per giovani piloti della Ferrari. Suo padre Michael ha vinto cinque dei suoi sette titoli di Formula 1 con la Ferrari ed è considerato fino ad oggi in Italia una delle icone della squadra di Maranello.



Mick ha detto che adorava andare con suo padre al circuito dei kart. «Mi sono divertito moltissimo a condividere con lui queste cose, e mi ricordo che una volta mi ha chiesto se per me era un hobby o se volessi farlo come un professionista. E io gli ho detto senza mezzi termini che avrei voluto farlo in modo professionale. Non ho mai voluto fare altro», ha detto Mick Schumacher. Suo padre è isolato agli occhi del pubblico dal grave incidente sugli sci avvenuto a Meribel, in Francia, il 29 dicembre 2013. A quel tempo, il campione di Formula 1, che oggi è 50enne, ha subito un grave trauma cranico.

