Formula 1, Mick Schumacher rimanda lo sbarco nel Circus: «Nel 2020 non è realistico»

Mick Schumacher in Formula 1, c'è ancora da attendere. A svelarlo è lo stesso figlio del sette volte campione del mondo che al quotidiano tedesco Kolner Express ha fatto il punto sulla stagione passata in Formula 2 e sulle prospettive future: «Se avessi avuto la chance di debuttare in Formula 1 nel 2020 - ha ammesso il 20enne pilota tedesco - l'avrei presa al volo. Ma sfortunatamente appare un evento non realistico. Quest'anno non ho avuto una stagione facile; ma come pilota ho raccolto nuove esperienze e sono cresciuto anche attraverso le delusioni. Ho imparato a non mollare mai».

