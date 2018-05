Formula Uno, più show dal 2019. La Fia vara modifiche â€‹aerodinamiche

Novità aerodinamiche per le monoposto a partire dalla prossima stagione. Il mondiale di formula 1 è solo all'inizio, e lo spettacolo non è mancato, ma il consiglio mondiale della Fia e il gruppo strategico di lavoro hanno varato alcune modifiche regolamentari sulle vetture volte a rendere ancora più facili i sorpassi e quindi lo show. Un pacchetto di misure - fa sapere la federazione in una nota - prese dopo la richiesta da parte di alcuni team al gp del Bahrain di rendere le corse più avvincenti. Dal campionato 2019 le monoposto avranno «l'ala anteriore semplificata, con una campata più ampia e un potenziale di scarico ridotto. Le prese d'aria dei freni senza alette e l'alettone posteriore più largo e profondo». Oltre alle modifiche sull'aerodinamica decise, al Fia «continua a valutare una serie di altre misure per rendere i gp più avvincenti e aumentare i sorpassi in F1».

