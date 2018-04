Formula 1, Ricciardo avverte: «Resto solo con Red Bull vincente»

di Redazione Sport

«Se vinceremo altre gare con Red Bull e ci dimostreremo altamente competitivi resterò con loro, altrimenti ci potrebbero essere altre possibilità». Daniel Ricciardo si esprime così sul suo futuro. Il 28enne australiano è in scadenza di contratto con il team anglo-austriaco al termine di questa stagione. «Non voglio firmare un contratto lungo, non so ancora in quale direzione questo sport stia andando, l'ideale sarebbe un contratto biennale -aggiunge Ricciardo al 'Times'. Voglio la macchina migliore, lo scorso Gp ha dimostrato che con una macchina vincente posso stare davanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA