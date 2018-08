Formula 1, Vettel fiducioso: «Con questa Ferrari a Monza si può vincere». E nell'esibizione di Milano rompe il musetto

di Redazione Sport

«Con questa Ferrari a Monza possiamo vincere». Sebastian Vettel si sbilancia in vista del gp d'Italia di domenica scaldando le migliaia di tifosi accorsi in darsena a Milano per il F1 Milan Festival. «Spero in un'altra vittoria e che sia una bella gara anche per Kimi (Raikkonen, ndr), un pò sfortunato a Spa - si è augurato Vettel reduce dal successo in Belgio -. Mi piace molto sfilare per la Ferrari e questo fine settimana per tutta la squadra è molto emozionante anche per un tedesco come me»



Esibizione con imprevisto per Sebastian Vettel, che ha danneggiato il musetto della sua Ferrari durante il F1 Milan Festival, andando lungo nell'ultima curva del giro davanti a migliaia di tifosi, a bordo della stessa monoposto che sta utilizzando per il Mondiale. Dopo il piccolo incidente, la Ferrari è stata subito trasportata dai meccanici nel box allestito alla partenza del circuito di 1.4 chilometri realizzato lungo la Darsena di Milano. E il pilota tedesco ha deciso di uscire subito per un altro giro, così è stato rapidamente sostituito l'alettone anteriore danneggiato. Vettel ha concluso la sua esibizione facendo fumare le ruote con una serie di burnout per la gioia dei tifosi. Poi ha salutato il pubblico, entrando ai box sorridendo con i meccanici.

