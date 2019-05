Formula 1, Vettel: «Ci manca la vittoria, speriamo sia la volta buona». Binotto: «A Barcellona con tante novità»

«Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione». Lo dice il pilota della Ferrari a pochi giorni dal Gp di Spagna. «Conosco il circuito di Barcellona alla perfezione, la curva 3 in salita e la 9 sono sicuramente le più divertenti -aggiunge il 31enne tedesco-. Credo che l'ultimo settore per l'aspetto che ha adesso non sia più interessante come un tempo anche se è probabilmente diventato ancora più cruciale quando si tratta di ottenere il tempo. Bisogna infatti stare attenti a non commettere errori perché è fin troppo facile rovinare le gomme in quel settore e perdere decimi preziosi».



Novità nel pacchetto aerodinamico e anche sul fronte della power unit per la Ferrari a Barcellona. È il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che lo annuncia in dichiarazioni sul sito ufficiale della Scuderia in vista del quinto Gp della stagione di Formula 1. «Siamo in ritardo in campionato e dobbiamo recuperare, e per quanto ci riguarda è chiaro che lo sviluppo sarà la chiave di questa stagione - afferma Binotto -. Dopo aver portato un nuovo pacchetto aerodinamico a Baku, anche a Barcellona avremo novità in questo ambito. Ci sarà poi una nuova power unit, anticipando il programma che prevedeva di introdurre la seconda unità in Canada. Siamo riusciti a portare questi sviluppi già qui solo grazie a un gran lavoro di squadra che testimonia quanto tutto il team stia spingendo per recuperare terreno». «Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione», afferma invece Sebastian Vettel, reduce dal terzo posto di Baku. «Il circuito lo conosco alla perfezione, la curva 3 in salita e la 9 sono sicuramente le più divertenti - spiega il tedesco -. L'ultimo settore è il più cruciale quando si tratta di ottenere il tempo. Bisogna infatti stare attenti a non commettere errori perché è fin troppo facile rovinare le gomme in quel settore e perdere decimi preziosi». «La pista è forse quella su cui è più difficile per un pilota fare la differenza, perchè tutti la conoscono nei più piccoli dettagli. Comunque andare bene significa avere una vettura competitiva. Non vedo l'ora di calarmi nell'abitacolo della mia SF90!».

