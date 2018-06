FE, Jaguar in pole position per la prima volta. Evans il più veloce nell'E-Prix di Zurigo

di Mattia Eccheli

ZURIGO – Il quasi 24enne neozelandese Mitch Evans ha regalato alla Jaguar Panasonic la prima e storica pole della sua ancora breve storia in Formula E. Evans, che in questa stagione aveva anche già portato il costruttore britannico sul podio (terzo nel secondo ePrix di Hong Kong), era già stato il più veloce nelle qualifiche ed ha confermato nella tornata decisiva sul circuito di Zurigo il feeling con la città. Con questa gara, il motorsport torna in Svizzera a 64 anni di distanza dall'ultima gara.



Nelle due sessioni di prove libere i migliori tempi erano stati di Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) e Felix Rosenqvist (Mahindra), entrambi poi rimasti fuori dalla Super Pole. Il campione del mondo in carica è sesto e precede Sébastien Buemi e Nico Prost (Renault e.Dams) ed il collega Daniel Abt, il pilota svedese decimo. A parte il brasiliano nessuno è riuscito a scendere sotto il minuto e 12 secondi, anche se quel crono non gli è servito molto alla fine.



Evans è stato il migliore nella super pole in 1.12:811, girando più lentamente rispetto anche al suo miglior tempo nelle qualifiche. Accanto a lui in prima fila scatterà André Lotterer, il tedesco della Techeetah. Sam Bird (DS Virgin) tiene aperto il mondiale con la terza posizione virtuale, mentre il leader della classifica, Jaen-Eric Vergne (Techeetah), partirà dalle retrovie. In seconda fila c'è anche il belga Jerome D'Ambrosio (Dragon Racing), mentre il quinto della Super Pole è il suo compagno di squadra Josè Maria Lopez.



L'italiano della Nio Luca Filippi parte dall'ultima fila assieme ad Oliver Turvey, suo collega di team. L'ePrix di Zurigo è il terzultimo della quarta stagione, quella con la quale la Formula E si congeda dal cambio macchina. A metà luglio si corrono a New York le ultime due gare dopo la disdetta da parte di Montreal, le cui prove non sono state sostituite.

