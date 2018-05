Formula E, Massa annuncia: «Il prossimo anno correrò nella squadra di Di Caprio»

di Redazione Sport

Il pilota brasiliano Felipe Massa ha annunciato oggi che correrà la prossima stagione in Formula E, con il team Venturi, fondato dall'attore statunitense Leonardo DiCaprio. «Sono molto felice di annunciare che oggi inizio una nuova fase della mia carriera, ho appena firmato con il team Venturi per correre la prossima stagione in Formula E. È un momento molto speciale per me e ho voluto condividerlo con tutti voi», ha detto Massa sui suoi social network. Il brasiliano ha corso in Formula 1 per 16 stagioni, e si è ritirato alla fine dell'anno scorso. In totale, il brasiliano ha disputato 269 gare in F1, con 11 vittorie. Nel 2008 è stato vice campione del mondo, ad un solo punto dal britannico Lewis Hamilton. La Formula E è una categoria creata dalla FIA nel 2014 in cui le monoposto si muovono solo grazie all'energia elettrica. Alla fine del 2018 inizierà la quinta stagione. Il team monegasco Venturi, di cui DiCaprio è socio fondatore con Gildo Pastor Pallanca, ha partecipato alle quattro stagioni della Formula E. I suoi attuali piloti sono lo svizzero Edoardo Mortara e il tedesco Maro Engel.

