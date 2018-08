Gp del Belgio, Vettel sfreccia nelle prime libere. Terzo Hamilton, Bottas penalizzato

L'ottimismo di Sebastian Vettel nelle conferenze della vigilia era motivato. La Ferrari c'è e strappa subito il miglior crono nella prima sessione di prove libere del Gp del Belgio: 1'44”358 il responso del cronometro.



Il pilota tedesco della scuderia di Maranello ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (1'44”509) e il leader del Mondiale Lewis Hamilton su Mercedes (1'44”676).



Quarto tempo per l'altra Rossa guidata da Kimi Raikkonen (1'44”718) davanti a Valtteri Bottas (1'44”724) che però scatterà dal fondo della griglia di partenza: la Mercedes ha deciso di cambiare il motore sulla monoposto del finlandese, che verrà quindi penalizzato per la sostituzione di componenti della power unit oltre il limite massimo consentito dal regolamento. Per lo stesso motivo scatterà dal fondo della griglia anche il tedesco Nico Hulkenberg della Renault.

© RIPRODUZIONE RISERVATA