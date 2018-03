GP Australia, la Ferrari di Vettel domina a Melbourne, sul podio anche Raikkonen dietro Hamilton

TRAGUARDO - Vince Vettel davanti ad Hamilton e Raikkonen. Al quarto posto la Reb Bull di Daniel Ricciardo che precede un eccellente Fernando Alonso con una McLaren tornata competitiva e Max Verstappen. Solo ottava l'altra Mercedes di Valterri Bottas che precede la Renault di Nico Hulkenberg. Chiudono la zona punti rispettivamente la seconda McLaren di Vandoorne e l'altra Renault di Carlos Sainz.



54° giro - Hamilton ha problemi alle gomme posteriori e alza il piede mollando la presa su Vettel.



48° giro - Il britannico spinge forte e in un giro la Mercedes guadagna sette decimi sulla Ferrari.



47° giro - Nel tentativo di attacco Lewis arriva lungo e perde oltre due secondi.



40° giro - Hamilton fa due giri veloci uno dietro l'altro, ma Vettel risponde e la Mercedes non riesce ad avvicinarsi.



36° giro - Hamilton con Vettel e Ricciardo con Raikkonen sono in zona Dsr, ma la SF71H è molto veloce in rettilineo e i ferraristi si difendono bene.



32° giro - La safety car rientra ai box, la gara riparte, mancano 26 giri al traguardo.



28° giro - Per rimovere la vettura di Grosjean entra la safety car e il gruppo si ricompatta.



26° giro - Virtual safety car per rimuovere la Haas, ne approfitta la Ferrari che fa rientrare Sebastian per il cambio gomme e lo rimanda in pista in testa alla gara.



25° giro -Stessa sorte tocca a compagno di squadra Grosjean.



24° giro - Dopo il cambio gomme Magnussen è costretto al ritiro.



21° giro - Vettel prende la testa della corsa, ma non riesce a guadagnare con i rivali che hanno montato le soft.



20° giro - Risponde la Mercedes che ferma il leader Hamilton e lo rimanda in pista con le gialle soft buone per arrivare fino in fondo.



19° giro - Rientra Raikkonen per il cambio gomme e monta le soft gialle.



17° giro - Vettel è più lento di Kimi, ha quasi 4 secondi di ritardo dal compagno di squadra.



4° giro - Hamilton fa il giro più veloce in gara, Raikkonen guadagna mezzo secondo su Vettel.



13° giro - La Mercedes non riesce ad andare in fuga, la Ferrari tiene il ritmo: dopo oltre dieci giri Hamilton ha solo due secondi e mezzo di vantaggio su Raikkonen.



10° giro - Verstappen spinge, ma con le supersoft si gira e viene superato sia dala Haas di Grosjean che dalla Renault di Hulkenberg.



9° giro - Bottas riesce finalmente a scavalcare la Force India di Ocon e risale al 13° posto.



8° giro - Primi ritiri della stagione, si fermano la Williams di Sirotikin e l'Alfa Romeo di Ericcson.



7° giro - Hamilton allunga leggermente sulle Ferrari che prendono un buon margine sulla Haas di Magnussen che tiene dietro la Red Bull del giovane olandese.



5° giro - Daniel Ricciardo con la Red Bull infila la Renault di Nico Hulkenberg e sale al settimo posto.



PARTENZA - Scatta bene la Mercedes del campione del mondo che alla prima curva precede le Ferrari di Raikkonen e Vettel. Dietro Magnessen con la Haas riesce a scavalcare Verstappen che monta le più dure supersoft.



MELBOURNE - Le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel che scattano in seconda e terza posizione sulla griglia di Melbourne sfidano la Mercedes di Lewis Hamilton che, per la settantatresima volta nella sua carriera si avvierà dalla pole. Grande attenzione alla Red Bull del giovane ed aggressivo Max Verstappen che con la sua Reb Bull prenderà il via a fianco della Rossa del tedesco.

