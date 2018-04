GP di Cina, vince Ricciardo davanti a Bottas. La Ferrari di Raikkonen sul podio

TRAGUARDO _ Vince Ricciardo con la Red Bull davanti alla Mercedes di Bottas e alla Ferrari di Karikkonen. Quarto Hamilton, Vettel nel finale resiste all'assalto della Renault di Hulkenberg e conserva l'ottavo posto.



54° giro - Alonso raggiunge Vettel e lo scavalca per la settima posizione.



50° giro - La Ferrari di Vettel e visibilmente danneggiata, Sebastian non riesce a recuperare sulla Renault di Hulkenberg e viene avvicinato dalla McLaren di Alonso. Il tedesco è staccato di oltre dieci secondi daa Verstappen quindi non può speare di recuperare una posizione con la penalizzazione dell'olandese cosa che spera invece Hamilton.



48° giro - Raikkonen con le gomme più fresche (le ha cambiate dopo) recupera su Bottas e cerca di insidiarlo per il secondo posto.



46° L'olandese scavalca Hamilton e si prende la quarta posizione, ma ha la penalità da scontare.



45° giro - Verstappen viene penalizzato di dieci secondi che sconterà a fine gara per ilcontatto con Vettel.



44° giro - Con un gran sorpasso l'australiano infila anche Bottas e va in testa alla gara.



43° giro - Versttappen cerca di passare Sebastian, i due si toccano e Sebastian e il tedesco della Ferrari scende in settima posizione. Raikkonen supera Hamilton.



42° giro - Ricciardo indiavolato supera anche Vettel e sale al secondo posto.



41° giro - Ricciardo indiavolato supera Hamilton e si prende il terzo posto. Verstappen riprova con Hamilton e questa volta riesce a scavalcarlo.



40° giro - Verstappen attacca Hamilton con le gomme più morbide, l'inglese tiene giù e Max finisce fuori pista perdendo la posizione nei confronti del compagno di squadra Ricciardo.



39° giro - Bottas prende un po' di margine, dietro gli altri sono tutti vicini in lotta fra di loro.



37° giro - Verstappen con le gomme più morbide attacca Raikkone e lo passa.



35° giro - Alla ripartenza i primi mantengono le posizioni, il primo ad effettuare un sorpasso alla ripartenza e il solito Fernando Alonso che con l sua McLaren scavalca la Haas di Grosjean



34° giro - La safety car rientrerà alla fine di questo giro.



33° giro - I doppiati passano la safety car, la gara sta per ripartire, Hamilton è salito al terzo posto, ma ha alle spalle erstappen che ha le gomme più morbide e nuove.



31° giro - Si toccano le due Toro Rosso di Hartley e Gasly, ci sono detriti in pista e il direttore di gara fa entrare la safety car. La Red Bull richiama entrambe le sue vetture e gli monta le più morbide soft gialle.



28° giro - Si ferma anche Raikkonen, monta le medie bianche per arrivare in fondo anche lui.



27° giro - Bottas arriva alle spalle di Riakkonen. Kimi tiene cerca di tenere la posizione ed ostacola un po' il connazionale consentendo al Sebastian di prendergli la scia. Il tedesco tenta subito l'attacco, ma il pilota della Mercedes risponde e si tiene la prima posizione.



25° giro - Raikkonen è l'unico ad non aver effettuato la sosta ai box, sta per essere raggiunto da Bottas e potrebbe far perdere tempo alla Mercedes.



21° giro - Si ferma anche la Ferrari di Sebastian e monta anche lui le bianche, ma Bottas fa un giro da qualifica e scavalca Sebastian prendendosi la seconda posizione alle spalle di Raikkonen che ancora non si è fermato.



20° giro - Si ferma anche l'altra Mercedes di Bottas e riparte con le bianche medie. Vettel resta in pista.



19° giro - Si ferma anche Hamilton riparte con la bianca e risce a rientrare davanti a Ricciardo.



18° giro - Si fermano le due Reb Bull una dietro l'altra.



17° giro - Molto opaco il campione del mondo Lewis Hamilton che non riesce ad avvicinarsi alla Ferrari di Raikkonen, anzi il suo distacco sale oltre i due secondi.



15° giro - Vettel allunga su Bottas e porta il suo vantaggio a tre secondi e mezzo. La Ferrari sembra più veloce sul ritmo di gara con le gialle soft al contrario di quanto si poteva pensare.



13° giro - Le gomme ultrasosft tengono meglio del previsto, Verstappen e Ricciardo non calano il ritmo e Raikkonen con le gomme più dure (le gialle soft) non riesce ad avvicinarsi all'olandese della Red Bull.



11° giro - Iniziano i primi cambi gomme, si fermano nell'ordine la Toro Rosso-Honda di Hartley, la Force India-Mercedes di Ocon e la Renault di Sainz.



5° giro- Posizioni stabilizzate, Sebastian ha preso oltre due secondi di margine sulla Mercedes di Bottas per non dare l'apertura dell'ala mobile al rivale ed evitare il rischio dell'undercut.



1° giro - L'olandesino volante è determinato a sfruttare il vantaggio di pneumatici che avrà nei primi giri ed infila anche la Ferrari di Raikkonen salendo al terzo posto. Hamilton è solo quinto davanti all'altra Red Bull di Ricciardo.



PARTENZA - Scatta bene Vettel che va a chiudere il compagno di squadra Raikkonen disturbandolo. Bottas ne aprofitta e si infila nella prima curva in seconda posizione alle spalle di Sebastian. Parte bene anche Verstappen sfruttando al meglio le gomme ultrasoft che lui monta a differenza delle soft dei primi quattro.



SHANGHAI - Le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen scattano dalla prima fila nel Gran Premio di Cina e puntano alla terza vittoria dell'anno dopo i trionfi in Australia e in Bahrain del quattro volte campione del mondo tedesco. Le Rosse dovranno sfruttare il vantaggio al via per piegare le Mercedes che nelle prove hanno dimostrato di avere un ottimo passo gara. Partenza alle ore 8.00 italiane.

