GP d'Australia, la pole è di Hamilton. Raikkonen 2° precede l'altra Ferrari di Vettel

MELBOURNE - Lewis Hamilton con la Mercedes W09 conquista la prima pole position dell'anno a Melbourne e si candida per la vittoria nel Gran Premio d'Australia. Grande giro in Q3 del quattro volte campione del mondo britannico che ha staccato di oltre mezzo secondo le due Ferrari con Kimi Raikkonen che ha preceduto Sebastian Vettel. Alle spalle dei due piloti del Cavallino si è piazzato Max Verstappen che è riuscito a far meglio del compagno di squadra della Red Bull Daniel Ricciardo che corre in casa.



Le due vetture austriache nella Q2 hanno utilizzato le rosse supersoft più dure delle viola ultrasoft montate da tutti i rivali, quindi domani scatteranno con coperture più dure che gli consentiranno di posticipare la prima sosta e di sparigliarele strategie. Nelle prime file non c'è l'altra Freccia d'Argento di Valtteri Bottas poiché nel primo tentativo della Q3 il finlandese è arrivato lungo alla staccata della prima curva ed ha picchiato sulmuretto all'esterno della seconda. Pilota illeso, ma monoposto molto danneggiata con il rischio della sostituzione del cambio.



Ottima la performance della Haas-Ferrari che ha piazzato 6° Magnussen e 7° Grosjean, ma i due drivers partiranno entrambi in terza fila perché Ricciardo è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato a sufficienza durante le libere quando è stata esposta la bandiera rossa. Nella top ten anche le due Renault di Sainz e Hulkenberg, mentre il primo rimasto fuori della Q3 è stato Fernando Alonso che però si è dichiarato soddisfatto della sua nuova McLaren-Renault. Grande delusione per Bottas che, viste le performance della Mercedes, sarebbe potuto scattare dalla prima fila.



