Gp di Germania, la pole è di Marquez. Petrucci secondo, Rossi è sesto

Marc Marquez ha conquistato con il tempo di 1'20”270 la pole position del Gp di Germania, classe MotoGp, in programma domani sul circuito del Sachsenring. In prima fila insieme al pilota spagnolo della Honda - campione del mondo in carica e leader della classifica iridata - ci saranno Danilo Petrucci (Ducati Pramac), staccato di 25 millesimi, e lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati), che accusa un ritardo di 57 millesimi. Sesto tempo per la Yamaha di Valentino Rossi.

