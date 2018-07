Vettel scatta in prima fila e vuole interrompere il dominio Mercedes a Silverstone

SILVERSTONE - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila a Silverstone per interrompere il dominio di Lewis Hamilton (sei pole su questa pista) e della Mercedes nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il tedesco della Ferrari si schiera sulla griglia proprio a fianco dell'inglese campione del mondo in carica che è spinto anche dal calore dei suoi tifosi. Alle spalle di Hamilton, staccato di pochi millesimi, Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari che nelle qualifiche è riuscito a precedere la seconda Freccia d'Argento di Valtteri Bottas.



In terza fila prebderanno il via le due Red Bull disegnate da Adrian Newey, con Verstappen che precede Ricciardo, quindi le due Haas di Magnussen e Grosjean, l'Alfa Romeo di Leclerc e la Force India di Ocon. Lewis ha dominato a Silverstone negli ultimi quattro anni, tutte le gare disputate nell'era delle power unit ibride. A rischio due prima del mitico Alain Prost. Se vincerà il britannico lascerà a quota cinque vittorie Alain e Jim Clark portandosi a quota sei nel GP del Regno Unito. Se trionferà Sebastian affiancherà il francese a quota 51 vittorie nella classifica di tutti i tempi.

