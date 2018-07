GP di d'Inghilterra: gran sorpasso di Vettel su Bottas, la Ferrari va in testa

48° giro - Anche Hamilton e Raikkonen passano Bottas che sembra in difficoltà con le gomme.



47° giro - Verstappen si gira e viene scavalcato da Ricciardo, Vettel fa un grande sorpasso a Vettel e si prende la testa della gara.



44° giro - Raikkonen questa volta riesce a fare un grande sorpasso a Raikkonen. I primi quattro si ricompattono. Le due Ferrari con le gialle soft cercano di attaccare le due Mercedes con le medie bianche.



41° giro - La safety car rientra ai box, con bandiera verde i piloti riprendono la gara mantenendo le posizioni.



39° giro - Si toccano alla prima curva la Renault di Sainz e la Haas di Grosjean. Entra di nuovo in pista la safety car.



38° giro - Raikkonen attacca Verstappen e lo passa, ma l'olandese dà una grande risposta tenendo l'esterno per due curve e recuperando la posizione.



37° giro - La safety car rientra ai box, riparte la gara. Bottas tiene bene la prima posizione.



32° giro - Entrano ai box per effettuare la seconda sosta Vettel, Vestappen e Raikkone, restano in pista con le loro medie bianche le due Mercedes.



31° giro - Bottas è a poco più di due secondi da Vettel. Sbatte l'Alfa Romeo di Ericsson alla prima curva ed entra la safety car.



30° giro - Raikkonen si ferma per la seconda sosta, monta le gialle soft nuove.



28° giro - Con le medie e questa temperatura le Mercedes sono le più veloci. Hamilton è il rapido in pista, Valtteri guadagna circa mezzo secondo al giro su Vettel.



25° giro - Si ferma anche Lewis, è l'ultimo a farlo, rientra in sesta posizione alle spalle di Ricciardo.



21° giro - Si ferma anche Bottas, rientra terzo alle spalle di Hamilton che però deve fare ancora il suo pit stop.



20° giro - Vettel si ferma per il cambio gomme giusto in tempo per rientrare davanti ad Hamilton.



18° giro - Dopo il pit stop Charles Leclerc è costretto al ritiro.



17° giro - Si ferma Verstappen. Vettel e Bottas girano su tempi fotocopia, Hamilton è mezzo secondo più veloce, ma è staccato di oltre 20 secondi.



16° giro - Con gli pneumatici nuovi Kimi è il più rapido in pista, segna il giro più veloce in gara scendendo a 1'32". Il giovane Leclerc è in lotta con Hulkenberg per la sesta posizione.



14° giro - Il primo a fermarsi è Raikkonen che monta le medie con banda bianca.



12° giro - L'inglese della Mercedes in questo momento è il più veloce in pista, anche del compagno di squadra Bottas. Sebastian in testa controlla la situazione.



11° giro - Hamilton scavalca anche l'Alfa Romeo di Leclerc e la Renault di Hulkenberg e si porta in sesta posizione rientrando nella gara dei magnifici sei (è staccato 13 secondi dall'australiano della Red Bull).



7° giro - I commissari penalizzano la Ferrari di Raikkonen di 10 secondi per aver speronato il campione del mondo in carica. Kimi dovrà pagare la penalità durante la prima sosta ai box.



6° giro - Lewis si lamenta del posteriore della sua Freccia d'Argento dicendo via radio ai box che è danneggiato, ma quando ha pista libera gira sugli stessi tempi della Rossa di Vettel.



4° giro - Hamilton è protagonista di una grande rimonta, in pochi chilometri affronta effettua diversi sorpassi e si porta rapidamente in zona punti.



2° giro - Kimi si riprende la quarta posizione scavalcando Ricciardo, poi tenta di attaccare anche Verstappen che però resiste bene.



1° giro - Sebastian allunga con decisione staccando Bottas, Lewis riparte in fondo al gruppo in 17A posizione, Kimi in seguito al contatto con la Mercedes viene scavalcato dalle due Red Bull di Verstappen e Ricciardo.



PARTENZA - Parte alla grande Sebastian Vettel con la Ferrari e si infila in testa alla prima curva. Dietro anche Raikkonen è scattato bene, ma tocca con la sua anteriore sinistra la posteriore destra della Mercedes di Hamilton e lo manda fuori pista.



SILVERSTONE - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila a Silverstone per interrompere il dominio di Lewis Hamilton (sei pole su questa pista) e della Mercedes nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il tedesco della Ferrari si schiera sulla griglia proprio a fianco dell'inglese campione del mondo in carica che è spinto anche dal calore dei suoi tifosi. Alle spalle di Hamilton, staccato di pochi millesimi, Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari che nelle qualifiche è riuscito a precedere la seconda Freccia d'Argento di Valtteri Bottas.



In terza fila prebderanno il via le due Red Bull disegnate da Adrian Newey, con Verstappen che precede Ricciardo, quindi le due Haas di Magnussen e Grosjean, l'Alfa Romeo di Leclerc e la Force India di Ocon. Lewis ha dominato a Silverstone negli ultimi quattro anni, tutte le gare disputate nell'era delle power unit ibride. A rischio due prima del mitico Alain Prost. Se vincerà il britannico lascerà a quota cinque vittorie Alain e Jim Clark portandosi a quota sei nel GP del Regno Unito. Se trionferà Sebastian affiancherà il francese a quota 51 vittorie nella classifica di tutti i tempi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA