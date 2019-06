Trionfo Ducati al Mugello: Petrucci vince il suo primo Gp davanti a Marquez e l'altra rossa di Dovizioso. Cade Valentino

SCARPERIA - Danilo Petrucci trionfa nel Gp d’Italia nella classe MotoGp, conquistando il primo successo della carriera. Il ternano della Ducati si impone dopo uno splendido duello fatto di sorpassi e controsorpassi con lo spagnolo della Honda Marc Marquez e con il compagno di squadra Andrea Dovizioso, che salgono con lui sul podio. Valentino Rossi, partito in 18ma posizione, si è ritirato dopo una caduta al 9/o giro.



Lo spagnolo Alex Marquez trionfa nel Gp d'Italia nella classe Moto2. Il fratello del campione del mondo della MotoGp, Marc, in sella a una Kalex si impone in solitaria davanti al fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, allo svizzeroThomas Luthi e a Lorenzo Baldassarri, suoi compagni di marca. Baldassarri mantiene la vetta della classifica mondiale con 88 punti, 2 in più di Marquez e 4 in più di Luthi.

