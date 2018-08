Gp Monza, incidente choc: Ericsson illeso. Prove sospese

di Redazione Sport

Spaventoso incidente a Monza per Marcus Ericsson, per fortuna uscito senza apparenti conseguenze dalla sua Alfa Romeo Sauber dopo un testa coda in cui la monoposto ha carambolato contro le barriere ribaltandosi più volte. L'incidente, al termine del rettilineo prima della variante, è avvenuto meno di tre minuti dopo l'inizio della seconda sessione di prove libere del Gp d'Italia, immediatamente sospesa. Il pilota svedese è uscito camminando sulle proprie gambe dall'abitacolo della vettura, completamente distrutta.



