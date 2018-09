GP di Russia, a 2 giri dalla fine le due Mercedes in testa, Vettel con la Ferrari è 3°

46° giro - Mostruoso Hamilton, fa il giro più veloce in gara con le soft, migliora quello fatto da Ricciardo con le ultrasoft.



44° giro - Si ferma anche Vesrtappen, Hamilton va in testa alla gara.



42°giro - Ricciardo fa il giro veloce che è anche il nuovo record della pista in gara.



40° giro - Si ferma Ricciardo, monta le ultrasoft, cambia il musetto danneggiato avia e rientra in sesta poszione davanti a Leclerc.



36° giro - Le Mercedes danno l'impressione di controllare le posizioni, Hamilton non si avvicina troppo a Verstappen che si deve fermare per evitare il rischio del blistering sulle sue Pirelli soft.



30° giro - Posizioni consolidate. Vettel prova ad attaccare Bottas, ma non ha sufficiente velocità.



25° giro - Wolff dà ordine di squadra, Bottas lascia passare Hamilton considerato più veloce. A Valtteri viene detto che se le posizioni saranno blindate a fine gara gli verrà restituita la posizione.



18° giro - Si ferma anche Kimi, monta le soft. Max Verstappen va in testa alla corsa.



15° giro - Lewis attacca, Seb non può reistere e deve mollare la posizione. La Ferrari di Raikkonen in testa davanti a Vestappen.



14° giro - Hamilton fa il suo stop, ma Sebastian ha fatto un giro velocissimo e l'inglese rientra alle spalle del tedesco che sale in seconda posizione.



13° giro - Si ferma anche Vettel e monta le Pirelli gialle soft.



12° giro - Rientra Valtleri Bottas e sulla sua Mercedes monta le soft gialle.



10° giro - Si ferma uno deitro l'altro quasi tutti i piloti che hanno preso il via con le rosa hypersoft.



8° giro - L'olandese della Red Bull scavalca anche l'Alfa Romeo di Leclerc e sale in quinta posizione.



6° giro - Le Mercedes allungano, le Ferrari non riescono a tenere il ritmo. Verstappen scavalca anche Magnussen e sale in sesta posizione.



3° giro - Verstappen è già risalito in nona posizione. Nei primi giri si sono girate in frenata entrambe le Toro Rosso, quella di Gasly e l'altra di Hartley.



1° giro - Grande partenza di Vrestappen che supera subito numerosi rivali e si avvicina alla zona punti. Leclerc con l'Alfa Romeo fa un grande sorpasso a Magnussen e sale il quinta posizione, è il primo del gran premio degli altri.



PARTENZA - Le Mercedes scattano bene, Vattel ci prova a scavalcare Hamilton, ma il campione del mondo sfrutta la scia del compagno di squadra e mantiene la posizione.



SOCHI - Scattano in seconda fila le due Ferrari di Vettel e Raikkonen e devono tentare il tutto per tutto per scavalcare le Mercedes che scattano davanti e vincere la gara. Se Hamilton e la Mercedes allungassero ancora nelle classifiche Mondiali le speranze di conquistare i Titoli sarebbero ridotte al lumicino.

