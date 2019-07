Gp Silverstone: Bottas in pole, Hamilton completa prima fila Mercedes. 3° Ferrari Leclerc, sesto Vettel

ROMA - Prima fila targata Mercedes nel Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1. Conquista la pole position Valtteri Bottas davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terza posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre parte sesta l’altra Rossa di Sebastian Vettel. Partirà in quarta posizione nel Gran Premio d’Inghilterra la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagno di squadra Pierre Gasly. In settima posizione scatterà la Renault di Daniel Ricciardo che ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Toro Rosso di Alexander Albion. Chiude la top ten l’altra Renault di Nico Hulkenberg. Subito fuori dai primi dieci le due Alfa Romeo Racing con Antonio Giovinazzi undicesimo davanti all’ex ferrarista Kimi Raikkonen.

