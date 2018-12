Morto Sangalli, lutto Ducati. Iannone: «Ciao Silvio, riposa in pace grande uomo»

next

Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto il mondo della MotoGp. Silvio Sangalli, bergamasco di Rogno, se n'è andato a soli 54 anni stroncato da un infarto. Ricopriva il ruolo di team coordinator della Ducati.



Andrea Iannone è stato tra i primi a rendere omaggio a Sangalli, con cui aveva condiviso le stagione dal 2013 al 2015 e lo ha voluto ricordare con queste parole: «Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo».



Parole commosse anche da Jorge Lorenzo: «La vita a volte è ingiusta. Ti ricorderò sempre con il tuo grande cuore. RIP amico».

Il ricordo del team Ducati: «Ciao Silvio, ci hai lasciato davvero troppo presto. Tutto il team ti ricorderà sempre per il tuo sorriso e per la tua disponibilità. Un grande abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ci mancherai molto».











© RIPRODUZIONE RISERVATA