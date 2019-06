Motomondiale, il francese Quartararo conquista la pole position. Secondo tempo per Marquez

La Spagna, a quanto pare, gli porta fortuna. Fu il più veloce anche a Jerez. Fabio Quartararo sulla Yamaha non ufficiale si è ripetuto a Barcellona ha conquistato la pole position (seconda in carriera) del GP della Catalogna, settima prova del Motomondiale in programma domani sul circuito di Montmelò. Il francese, con il tempo di 1'39''484 ha preceduto Marc Marquez (Honda) staccato di 15 millesimi e Maverik Vinales (Yamaha) a +0''226. Seconda fila tutta italiana con Franco Morbidelli (Yamaha), davanti a Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati).



AL VIA

La griglia di partenza: 1 F. Quartararo (Fra-Yamaha Petronas) in 1:39.484, 2 M. Marquez (Spa-Honda) +0.015, 3 M. Vinales (Spa-Yamaha) 0.226, 4 F. Morbidelli (Ita-Yamaha) 0.227, 5 V. Rossi (Ita-Yamaha) 0.269, 6 A. Dovizioso (Ita-Ducati) 0.293, 7 D. Petrucci (Ita-Ducati) 0.360, 8 A. Rins (Spa-Suzuki) 0.386, 9 C. Crutchlow (Gb-Honda) 0.667, 10 J. Lorenzo (Spa-Honda) 0.715, 11 J. Mir (Spa-Suzuki) 1:40:240, 12 P. Espargaro (Spa-KTM) 1:40:425, 13 F. Bagnaia (Ita-Ducati) 1:40:167, 14 J. Miller (Gb-Ducati) 1:40:271, 15 K. Abraham (Rce-Ducati) 1:40:349, 16 T. Nakagami (Jpn-Honda) 1:40:362, 17 A. Espargaro (Spa-Aprilia) 1:40:400, 18 J. Zarco (Fra-KTM) 1:40:427, 19 T. Rabat (Spa-Ducati) 1:40:682, 20 M. Oliveira (Por-KTM) 1:40:752, 21 H. Syahrin (Mal-KTM) 1:40:839, 22 B. Smith (Gb-Aprilia) 1:41:232, 23 S. Guintoli (Fra-Suzuki) 1:41:270, 24 A. Iannone (Ita-Aprilia) 1:41:748.

