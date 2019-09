Leclerc lascia la fidanzata "per la Formula 1", ma la verità è un'altra: ecco la nuova fiamma

Sembrava che pensasse solo alla Formula 1: ma Charles Leclerc, che ha dato il benservito alla storica fidanzata napoletana Giada Gianni, avrebbe già una nuova fiamma. Come rivela il settimanale Oggi, la fortunata sarebbe Charlotte Tiné, rampolla del direttore generale della Société des Bains de Mer, che nel principato di Monaco gestisce il settore dell'intrattenimento.



Formula 1 , Leclerc: «Un pò deluso, ma felice per il team»

Leclerc lascia la fidanzata napoletana Giada Gianni: «Il suo unico amore è la Ferrari»



L'annuncio di Giada era arrivato in diretta su Instagram nel giorno della terza pole position consecutiva di Leclerc. Il motivo? L'amore per la Ferrari ha prevalso su quello per la bionda napoletana e il desiderio di diventare campione del mondo di Formula 1 ha azzerato da un giorno a un altro oltre quattro anni di amore. Ma le cose potrebbero stare diversamente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA