​Live F1, GP Germania in diretta: Esce Hulkenberg, safety-car, Verstappen cambia le gomme e rimane 1°

di Massimo Costa

Non c'è la Ferrari nelle prime file, ma nonostante la disfatta del team di Maranello nel corso delle qualifiche, il Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim si annuncia interessante. Lewis Hamilton avrà un nemico nuovo con cui combattere: Max Verstappen. Le loro lame raramente si sono incrociate, ma oggi partiranno entrambi dalla prima fila e per di più con pista bagnata. L'olandese non concede sconti, si sa, e dividere la prima linea lo eccita come non mai. Hamilton non mollerà di una virgola, corre nel Paese della Mercedes che questo weekend ha festeggiato i 200 Gran Premi di presenza nel Mondiale, tra l'altro con una nuova colorazione delle vetture, e dunque è "obbligato" a fare... l'Hamilton.



La Red Bull-Honda è sempre più una minacciosa realtà e la Ferrari rischia addirittura di perdere il secondo posto nella classifica costruttori. Charles Leclerc, dopo la disavventura in Q3 per la power unit capricciosa, partirà decimo mentre Sebastian Vettel è ultimo e ventesimo causa pompa benzina che lo ha mollato in asso al via della sessione. Le condizioni meteo però, possono permettere a Leclerc e Vettel di effettuare un pazzo recupero. Vedremo cosa accadrà, ma attenzione anche a Valtteri Bottas e Pierre Gasly in seconda fila, e anche a Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, eccezionale quinto, e a Romain Grosjean con la Haas, che si deve far perdonare molti errori compiuti durante l'anno, e partirà dalla sesta piazzola. Da tenere d'occhio Antonio Giovinazzi, buon undicesimo con la seconda Alfa Romeo.





