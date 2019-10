Live GP Messico: Hamilton, Vettel e Bottas racchiusi in tre secondi

di Massimo Costa

64° giro - Hamilton risponde e si riporta a +2"4 dopo, evidentemente, aver fatto riposare le gomme



62° giro - Vettel si avvicina ad Hamilton, ora è a 2" netti



Ricciardo si butta all'interno di Perez in piena velocità, ma alla frenata arriva lungo e Perez tiene la posizione



Dietro intanto si accende il duello tra Perez e Ricciardo per la settima posizione



60° giro - 11 tornate al traguardo, Vettel riguadagna mezzo secondo a Hamilton e si riporta a 2"6. Il tedesco ha 1"3 su Bottas che a sua volta ha un vantaggio di 3"2 su Leclerc. Intanto si ritira ai box Raikkonen



57° giro - Lungo di Leclerc che perde tempo prezioso



Vettel ha trovato Kvyat nella zona mista finale e ha perso almeno mezzo secondo da Hamilton



Tanti doppiaggi, situazione non facile, Hamilton tiene i 2"4 su Vettel mentre Leclerc si avvicina a Bottas



55° giro - Hamilton + 2"5 Vettel + 3"4 Bottas + 6"4 Leclerc



54° giro - Con i doppiaggi, Bottas si è avvicinato sensibilmente a Vettel



53° giro - Giro più veloce di Leclerc che si porta a 5"2 da Bottas mentre Hamilton deve fare i conti con qualche doppiaggio



Sfida sul decimo dei secondi tra i primi quattro. Hamilton conduce con 2"7 su Vettel, 3"9 su Bottas, 10"2 su Leclerc mentre Albon è a 20"



50° giro - Finalmente il primo pit-stop per un ottimo Ricciardo che riparte con gomme medie, si ritira ai box Norris



49° giro - Pit-stop, il secondo, per Gasly che riparte con gomme medie



45° giro - Hamilton + 3"1 Vettel + 5"2 Bottas +14"7 Leclerc + 24"1 Albon poi Ricciardo ancora senza cambio gomme (!) Verstappen Perez Hulkenberg Stroll Gasly Kvyat Raikkonen Sainz Giovinazzi Magnussen Kubica Russell Grosjean Norris



44° giro - Pit-stop per Albon che riparte con le hard ed esce dietro, lontano, a Leclerc



43° giro - Tutta da capire la resa delle gomme, sicuramente Vettel e Bottas che hanno ritardato il primo pit-stop sembrano avere un vantaggio



42° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomme dure, ma non riesce a ripartire subito per qualche problema



39° giro - Giro più veloce di Vettel che va a caccia di Albon



38° giro - Leclerc +8"1 Hamilton + 12"7 Albon + 15"1 Vettel + 18"8 Bottas poi Ricciardo Perez Verstappen Kvyat Hulkenberg Stroll Gasly Raikkonen Sainz Giovinazzi Magnussen Kubica Russell Grosjean Norris



37° giro - Pit-stop per Vettel che riparte con gomme hard



36° giro - Pit per Bottas che monta le gomme hardVettel raggiunge, per il doppiaggio, Sainz e Gasly in piena bagarre e perde un sacco di tempo, intanto il francese ha passato lo spagnolo per la 12esima posizione34° giro - Sainz in crisi con le gomme è uscito dalla top 10, ma si difende con i denti dagli attacchi di Gasly33° giro - Ancora non si sono fermati ai box per il cambio gomme Vettel Bottas Ricciardo Stroll e Grosjean30° giro - Vettel + 6"1 Bottas + 12"6 Leclerc +18"3 Hamilton + 24"5 Albon poi Ricciardo Stroll Perez Kvyat Verstappen che è risalito in decima posizione, poi Hulkenberg che passa Sainz, Gasly Raikkonen Giovinazzi Grosjean Magnussen Kubica Russell Norris29° giro - La resa della gomma di Hamilton non è più performante come appena montata e i suoi tempi non sono più rapidi. Vettel imperterrito prosegue con le medie fin dalla partenza, come Bottas. Leclerc invece, appare in difficoltà con il secondo treno di gomme medie montatesta spingendo forte e gira 1"8 più rapido di, che continua a rimanere in pista25° giro - Momento critico perche deve rallentare per Kubica che non gli da strada nonostante sia doppiatoDopo il pit-stop delle due Williams, Kubica e Russell lottano tra di loro23° giro - Pit-stop perche monta gomme hardsi urta cone prosegue22° giro - Disastroso pit-stop di Giovinazzi, la ruota posteriore destra non viene inserita a dovere e perde tantissimo tempoBello il confronto tra, che girano sugli stessi tempi21° giro - Sainz superaper l'11esimo posto20° giro - Pit-stop perche da medie va ad hardSarà da capire se chi ha rimontato le gomme medie e non le hard, ovveroe Albon tra i primi, riuscirà ad arrivare fino al termine della gara senza una ulteriore sosta. E intanto Vettel e Hamilton proseguono senza cambiare le Pirelli17° giro - Vettel + 1"9 su Hamilton +8"9 Bottas + 17"5 Leclerc poi Albon Perez Ricciardo Hulkenberg Stroll Giovinazzi Magnussen Kvyat Sainz Gasly (anche lui fatto pit-stop) Kubica Verstappen Russell Raikkonen Grosjean Norris15° giro - Pit-stop per Leclerc che rimonta gomme medie. Al box anche Sainz che aveva contenuto bene Albon quando è uscito dalla pit-lane, e Raikkonen. Entrambi sono ripartiti con le hard14° giro - Pit-stop per, da media a media per luiI meccanici McLaren recuperano la vettura di Norris e la spingono indietro, fissano la ruota e così Norris può ripartire, ma ormai a 1 giro di distacco12° giro - Pit-stop perche dalle soft passa alle medie. Ma appena ripartito, l'inglese si ferma in fondo alla corsia box, forse per una ruota mal fissata11° giro - Leclerc aumenta a 1"6 il vantaggio su Vettel che vede Albon negli specchietti avvicinarsi, a 8 decimi mentre Hamilton ha perso terreno nei confronti della Red Bull10° giro - Perez sorpassa Kvyat per l'ottavo posto tra il boato del pubblico. Kvyat va ai box e monta gomme hard9° giro - Leclerc + 1"3 su Vettel mentre Albon è a 2"9 dal leader della gara7° giro -supera Sainz e si porta in quinta posizioneLe due Ferrari comandano comodamente, Albon è ottimo terzo poi Hamilton Sainz Bottas Norris Kvyat Perez Gasly Ricciardo Hulkenberg Stroll Giovinazzi Raikkonen Magnussen Kubica Russell Grosjean VerstappenVerstappen su tre ruote arriva ai box e monta gomme hard4° giro - Leclerc ha 1"3 su Vettel 2"8 Albon 4"6 Hamilton, Verstappen passa Bottas, ma l'ala anteriore della Mercedes fora la gomma posteriore destra dell'olandese. Bottas aveva poi ripassato l'olandese3° giro Leclerc Vettel Albon Sainz Hamilton Norris Bottas Verstappen Kvyat Gasly, questi i primi 10Leclerc arriva lungo alla alla curva 6 e Vettel lo urta leggermente, niente di graveGrande partenza delle Ferrari con Leclerc davanti a Vettel che ha chiuso duramente Hamilton sul rettifilo di partenza, poi caso tra Hamilton e Verstappen, che fa nuovamente confusioneGiro di ricognizione quasi completato, tribune del circuito di Città del Messico completamente pieneSainz, Norris, Kvyat, Gasly partono con gomme soft, Ricciardo con le hard, tutti gli altri con le medieSi annuncia un GP del Messico senza respiro quello che scatterà tra pochi minuti. Charles Leclerc Sebastian Vettel sono in prima fila per la Ferrari grazie alla gentile concessione di Max Verstappen , protagonista in qualifica di un clamoroso errore non avendo rispettato le bandiere gialle per l'incidente di Valtteri Bottas all'ultima curva. Una leggerezza imperdonabile in quanto il pilota olandese dellaaveva la pole nelle proprie mani, ma l'ha buttata via con la complicità della squadra che non lo ha adeguatamente avvisato.è così stato penalizzato e anzichè dalla prima piazzola scatterà dalla quarta posizione.Quale strategia adotterà la Ferrari per i suoi piloti? A Sochi, Leclerc sul lungo rettifilo di partenza tiròche poi passò al comando e ci rimase, fino al ritiro, scatenando le polemiche del giovane monegasco che rivoleva la posizione. Ora, la situazione è similare: il rettifilo del via è lunghissimo e dopo la prima serie di curve, vi è un altro rettilineo. Leclerc Vettel dovranno coprirsi dalla Mercedes di Lewis Hamilton , apparsa non particolarmente veloce, e dalladi Verstappen . Si rispetteranno? Non ci resta che aspettare l'esito del primo giro.In terza fila, l'altradie ladi Bottas , poi le duedie del rookie. Bene le, in quinta fila conscatterà 15esimo con l'

