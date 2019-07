Live F1, GP Silverstone in diretta: Safety-car e pit-stop, Hamilton passa in testa su Bottas e Vettel

di Massimo Costa

20° giro - Pit per Hamilton che monta gomme dure. Ai box anche Vettel che riparte con le Pirelli dure. Secondo pit per Verstappen che cambia strategia, gomma dura per il pilota Red Bull



19° giro - Finisce nella ghiaia Giovinazzi con l'Alfa Romeo. Chiamata la safety-car



18° giro - Infuria una battaglia incredibile tra Leclerc e Verstappen che sta resistendo da campione all'olandese



16° giro - Pit per Bottas che rimonta gomme medie, Verstappen prende la scia di Leclerc, lo attacca, ma il pilota Ferrari lo respinge ancora una volta



14° giro - Bottas vanta 9 decimi di vantaggio su Hamilton, poi Vettel a 12"6, Leclerc a 29" con Verstappen incollato alla sua Ferrari. A seguire, Sainz Gasly Perez Raikkonen Giovinazzi



Verstappen è un pelo lungo e Leclerc ne approfitta e con durezza lo supera non senza brividi



13° giro - Pit-stop per Leclerc e Verstappen, entrambi montano gomme medie. Il pilota Red Bull è più rapido ed esce dai box davanti alla Ferrari



12° giro - Strana scelta per Gasly che pur con gomma media viene già chiamato ai box per montare gomme dure



11° giro - Leclerc ha respinto con forza gli attacchi di Verstappen, Gasly sorprende Vettel, che aveva attaccato l'olandese, e lo supera per il quinto posto



10° giro - Bottas risponde con il giro più veloce mentre infuria la battaglia tra Leclerc e Verstappen e arriva anche Vettel alle spalle dell'olandese



8° giro - Hamilton si rifà sotto a Bottas dopo aver risparmiato le gomme per qualche giro



Le gomme soft di Leclerc sembrano essere già entrate in crisi ed infatti Verstappen, con Pirelli medie, è sempre più vicino



7° giro - Bottas comanda con 0"8 su Hamilton mentre Leclerc perde terreno ed è a 3"1 dal leader della gara. Si ritira intanto Magnussen della Haas, colpito dal compagno Grosjean nel corso del 1° giro



4° giro - Hamilton sembra domato ed ora si trova a 1"3 da Bottas



3° giro - Hamilton passa Bottas con una grande manovra, ma il finlandese ripassa Lewis. Incredibile battaglia



Bottas riesce a domare Hamilton, sospinto dal boato continuo del pubblico inglese. Leclerc è 3° a 1"7 da Leclerc, poi Verstappen a 7 decimi dal monegasco



Inizia male la gara per il team Haas con Grosjean e Magnussen che si sono presi a ruotate e sono costretti ai box per cambiare le gomme



Bella partenza di Bottas che precede Hamilton, il quale le prova tutte per passare il compagno di squadra, poi Leclerc Verstappen Vettel Gasly Norris Ricciardo Hulkenberg e Albon



Iniziato il giro di ricognizione: il meteo non prevede pioggia, per ora c'è un pallido sole



Tutto esaurito a Silverstone e a bordo pista, sul rettifilo di arrivo, spunta l'attore Daniel Craig, mister 007



Con le gomme medie scatteranno Bottas Hamilton Verstappen Gasly Giovinazzi Raikkonen Sainz Perez Stroll Russell e Kubica. Con le soft Leclerc Vettel Ricciardo Norris Albon Hulkenberg Grosjean Magnussen e Kvyat



Da segnalare che stamane, nella gara 2 di Silverstone del campionato F3, si è imposto Leonardo Pulcini, giovane pilota romano



Momenti concitati per i meccanici della Red Bull che hanno sostituito le paratie laterali dell'ala posteriore di Verstappen proprio sulla griglia di partenza



Si annuncia un Gran Premio di Silverstone decisamente interessante. La prima fila è monopolizzata dalle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con il finlandese che ha clamorosamente battuto il compagno di squadra a casa sua, ma la Ferrari di Charles Leclerc (terza) è vicinissima così come la Red Bull-Honda di Max Verstappen, quarta.



I due giovani piloti si dividono la seconda fila e vi arriveranno con ancora le scorie di Spielberg , quando l'olandese all'ultimo giro ha vinto superando il monegasco con una manovra al limite che ha fatto molto discutere. E intanto, Bottas se la gode. In casa Mercedes è lui che ha il maggior numero di pole, quattro contro le tre di Hamilton , Re indiscusso di questa specialità. La differenza tra i due piloti di Toto Wolff è stata minima, appena 6 millesimi! Bottas è alla quarta pole 2019 dopo quelle di Shanghai, Baku, Montreal ed ora Silverstone. Nella classifica generale, è secondo con 166 punti contro i 197 di, un divario importante, ma che non può permettere al britannico di dormire tranquillo. Di certo, davanti al suo pubblico, il campione del mondo non permetterà a Bottas di andarsene con facilità dopo la parterza e si annuncia battaglia. Purtroppo nelle prime posizioni non troviamo Sebastian Vettel , soltanto sesto.

