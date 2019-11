Live F1: GP Brasile Diretta Vettel davanti dopo il pit-stop dei rivali

di Massimo Costa

Bottas non riesce ad avere la meglio su Leclerc per il quinto posto mentre Verstappen arriva forte alle spalle di Vettel



46° giro - Secondo pit per Giovinazzi e Kvyat che ripartono con le soft



Bottas raggiunge Leclerc e tra i due si accende un bel duello con il finlandese che ha un treno nuovo di medie e il monegasco che ha le hard



45° giro - Vettel comanda con 7"6 su Verstappen e 9"1 su Hamilton, poi staccati Albon Leclerc Bottas Gasly Raikkonen Giovinazzi Perez in top 10. A seguire Grosjean Norris Kvyat Sainz Stroll Magnussen Ricciardo Hulkenberg Russell Kubica



44° giro - Va al secondo pit anche Verstappen che riparte con gomme medie



43° giro - Hamilton arriva ai box e monta gomme medie



Hamilton si arrabbia col box perché non lo chiamano al box per il cambio gomme lasciandolo in mezzo ai doppiati



41° giro - secondo pit per Bottas che lascia le hard per le medie



40° giro - Posizioni cristallizzate con Verstappen leader con 3"3 su Hamilton, 13"2 Vettel



35° giro - Verstappen +3"2 Hamilton + 12"7 Vettel +21"7 Bottas +26"8 Leclerc, buon settimo rimane Gasly che ha un vantaggio di 4" su Raikkonen e Giovinazzi, rientrato in top 10.



Hamilton appare nervoso via radio, ora si lamenta del vento... intanto Vettel dietro di lui, con le medie è più veloce e si porta a 9"3 dalla Mercedes



30° giro - Vertappen (soft), Hamilton (soft), Vettel (medie), Bottas (hard), Albon (medie), Leclerc (hard), mai vista così tanta varietà di gomme tra i primi sei



29° giro - Pit per Leclerc che riparte con le Pirelli hard



Hamilton si lamenta col box perché gli hanno montato gomme soft e non le medie



28° giro - Vettel raggiunge e supera Leclerc che ancora non si è fermato per il pit-stop



28° giro - Al pit Norris, Kvyat e Hulkenberg, tutti e tre montano gomme hard



27° giro - Verstappen torna in testa con 2"1 su Hamilton, 11"5 su Leclerc, 14"4 Vettel, poi Bottas Albon Norris Sainz Gasly che ha montato gomme medie, Stroll Norris Hulkenberg Ricciardo



26° giro - Anche Bottas al pit ma a differenza di tutti gli altri monta gomme hard



25° giro - Pit per Vettel che riparte con pneumatici medi



24° giro - Pit per Albon che monta Pirelli medie



23° giro - Vettel comanda con 5"5 su Bottas, 9" su Verstappen, poi Hamilton Albon Leclerc Grosjean Norris Sainz Stroll Hulkenberg Gasly Raikkonen Giovinazzi che ha fatto il cambio gomme, Magnussen Perez Ricciardo Kvyat Kubica Russell



22° giro - Verstappen si ritrova dietro a Hamilton, ma alla prima curva l'olandese infila l'inglese



21° giro - Al pit anche Verstappen (gomme soft) che risponde a Hamilton, in corsia box per poco non viene speronato da Kubica



20° giro - Pit per Hamilton che rimonta gomme soft



17° giro - Pit per Perez che da soft passa a medie



15° giro - Verstappen +2"3 Hamilton mentre Vettel perde terreno e si trova a 6"2 dal leader



Per l'incidente con Magnussen, Ricciardo è stato penalizzato di 5"



10° giro - Verstappen sempre con 2"3 su Hamilton, 4"6 Vettel, 8"8 Bottas, 11"5 Albon, 15"5 Leclerc, poi Gasly Raikkonen Grosjean Giovinazzi Norris Stroll Sainz Perez Hulkenberg Kvyat Magnussen Kubica Russell Ricciardo









9° giro - Leclerc supera Gasly alla prima curva e diventa sesto8° giro - Ricciardo ai box per cambiare il musetto e intanto monta gomme softContatto alla curva 4 tra Ricciardo e Magnussen col danese che si gira mentre l'australiano danneggia l'ala anteriore.6° giro - Leclerc supera Raikkonen per la settima piazza e mette nel mirino Gasly5° giro - Verstappen +2"5 Hamilton e 3"9 su Vettel, più staccato Bottas impegnato da Albon, poi Gasly ottimo sesto con la Toro Rosso e Raikkonen che vede negli specchietti Leclerc. Giovinazzi decimo3° giro - Verstappen giro più veloce e porta a 2" il vantaggio su Hamillton. Raikkonen supera Grosjean e sale settimo mentre Leclerc è già nono da 14esimo al via1° giro - Verstappen + 1"6 su Hamilton poi Vettel Bottas Albon Gasly Grosjean Raikkonen Magnussen Giovinazzi Leclerc Norris Stroll Ricciardo Perez Sainz Hulkenberg Kvyat Kubica RussellPartenza perfetta di Verstappen mentre Hamilton alla prima curva affianca e supera Vettel poi Bottas Albon Gasly Grosjean Raikkonen Magnussen Giovinazzi subito salito decimoSi sta per concludere il giro di ricognizione, Hamilton già comunica che vi è differenza di riscaldamento tra i dischi freni anteriore sinistro e destro.Con le gomme medie partiranno Ricciardo, Hulkenberg, Leclerc, Kvyat, Russell, Kubica, tutti gli altri con le softAnche quest'anno nessun brasiliano al via nel GP di casa. Una grande mancanza per un Paese che ha offerto al mondo Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa e tanti altri campioniNon piove a San Paolo, pista asciutta e 21° gradi aria, 50 invece la temperatura dell'asfalto. L'umidità è al 60,2%Redarguito dalla Red Bull per le infantili dichiarazioni contro la Ferrari nel dopo GP degli USA, quando la sua spiegazione sulla mancanza di prestazioni delleera dovuta al fatto che in precedenza avevano barato, Max Verstappen giunto a San Paolo per il penultimo appuntamento stagionale, è stato preso di mira da Sebastian Vettel che lo ha giudicato come immaturo. E si sa, chelo è, e non poco.Ma quando è al volante è una "bestia" cattiva e lo ha dimostrato sul tracciato brasiliano nel quale ha conquistato la sua seconda pole in carriera dopo quella di Budapest. Una prestazione esaltante quella dell'olandese che ha guidato benissimo anche grazie al perfetto bilanciamento della suaa motore, che come lo scorso anno aveva già dimostrato, avola. Vettel è stato l'unico che è riuscito a tenere il passo di Verstappen e con lui dividerà la prima fila staccato di 123 millesimi. Il tedesco, sabato pomeriggio ha preso in giro l'olandese e con la complicità di Lewis Hamilton ha detto... "Ma che strano questo motore Honda che improvvisamente è andato tanto forte". Cercando di far capire a Verstappen che certe cose non si dicono se non col sorriso. Ma il buon, che non sa cosa sia l'ironia, non l'ha capita, facendo sorridere ancora di più. Deve crescere ancora molto, il problema è che con l'entourage che si ritrova, in primis il padre ex pilota(personaggio violento, più volte arrestato per aggressioni alle sue varie fidanzate e per aver preso a pugni il proprio padre un paio di anni fa), difficilmente riuscirà a fare quello step in avanti avendo anche già superato la soglia dei 100 Gran Premi disputati.scatterà dalla seconda fila assieme al compagno di squadra Valtteri Bottas con unaappagata dal trionfo nel mondiale piloti e costruttori. In, il gran caponon è neanche venuto per impegni precedenti. Charles Leclerc aveva siglato il quarto tempo, ma per la sostituzione della power unit è stato penalizzato di 10 posizioni e così scatterà quattordicesimo. Terza fila per il bravo Alexander Albon con la seconda Red Bull-Honda e lo scatenato Pierre Gasly che ha portato la Toro Rosso-Honda al sesto posto. A seguire, quarta fila per la rediviva Haas-Ferrari di Romain Grosjean e l'Alfa Romeo-Ferrari di Kimi Raikkonen. Dodicesimo Antonio Giovinazzi, protagonista di un testacoda nel Q2 mentre Carlos Sainz partirà ultimo per un problema tecnico emerso subito in qualifica.

