Motomondiale, Rins il più veloce nella terza sessione delle prove libere. Quarto tempo per Rossi

Lo spagnolo Alez Rins, su Suzuki, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalogna, settima prova del motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di 1'39''547, Rins ha preceduto la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, staccato solo di 36 millesimi, la Honda Lcr di Cal Cruchtlow, e le due Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales, circa due decimi più lente. Andrea Dovizioso, con la Ducati, si è preso il sesto tempo Maverick Vinales, rimanendo vicino alle Yamaha. Settimo Pol Espargarò con la Ktm e ottavo Danilo Petrucci. Nella top ten anche le Honda ufficiali di Marc Marquez, meno brillante del previsto, e Jorge Lorenzo, che ha agguantato l'accesso alla Q2. I due sono stati anche protagonisti di un battibecco in pista, con il campione del mondo in carica che si è arrabbiato col compagno di squadra per averlo frenato, involontariamente, durante il tentativo di giro veloce. Spavento per Franco Morbidelli, disarcionato dalla sua Yamaha all'ingresso della curva 13 e rimasto dolorante a terra. Portato in ambulanza al centro medico, al pilota sarebbe stata riscontrata solo una forte botta con abrasione ad un piede.

