Marquez: «Ad Austin bella pista e bei ricordi»

«Una bella pista con una grande atmosfera e bei ricordi: lì ho ottenuto la mia prima pole e la mia prima vittoria in MotoGp. E da allora sono stato sempre forte. Quindi è il posto adatto per provare ad ottenere un buon risultato». Marc Marquez inizia la settimana che porta al Gp delle Americhe ricordando che Austin è un suo 'regnò, con cinque vittorie in altrettante stagioni. «Dopo un buon inizio di stagione in Qatar, non ho ottenuto punti in Argentina, ma mi sono sentito bene in entrambe le gare, il che è positivo» prosegue il campione della Honda, sottolineando però che «ogni stagione è diversa: le moto, le gomme, le condizioni. Quest'anno hanno lavorato per ridurre i dossi, vedremo com'è la pista». Dani Pedrosa, caduto durante il Gp d'Argentina, una settimana fa è stato operato al polso destro per la frattura del radio e la sua presenza in Texas era in dubbio. «Subito dopo l'intervento ho iniziato gli esercizi per migliorare la mobilità e ridurre l'infiammazione. A poco a poco sto recuperando il tono muscolare - ha fatto sapere il pilota - e questo mi permette di vedere dei progressi. Per ora è difficile conoscere le reali possibilità. Austin è una pista impegnativa e finché non sarò di nuovo in sella non potrò davvero conoscere la mia situazione. Ma quello che mi è chiaro in questo momento è che vale la pena viaggiare e provare».



