Marquez vince ancora a Misano davanti a Quartararo. Terzo Vinales davanti a Rossi, Morbidelli e Dovizioso MISANO - Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gp di San Marino, 13mo appuntamento del Motomondiale corso oggi sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Honda ha preceduto ^Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e il connazionale Maverick Vinales (Yamaha). Quarto Valentino Rossi, davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Andrea Dovizioso (Ducati).



Ordine d'arrivo e classifiche del Gp

di San Marino, 13mo appuntamento del Motomondiale disputato oggi

sul circuito di Misano:



MOTOGP

- Ordine d'arrivo

1. Marc Marquez (Spa) Honda in 42'25«163

2. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 0»903

3. Maverick Vinales (Spa) Yamaha 1«636

4. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 12»660

5. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 12«774

6. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 13»744

7. Pol Espargaro (Spa) Ktm 20«050

8. Joan Mir (Spa) Suzuki 22»512

9. Jack Miller (Aus) Ducati 26«554

10.Danilo Petrucci (Ita) 31.456



- Classifica

1. Marc Marquez (Spa) 275 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita) 182

3. Danilo Petrucci (Ita) 151

4. Alex Rins (Spa) 149

5. Maverick Vinales (Spa) 134

6. Valentino Rossi (Ita) 129

7. Fabio Quartararo (Fra) 112

8. Jack Miller (Aus) 101

9. Cal Crutchlow (Gb) 88

10. Franco Morbidelli (Ita) 80



------------

MOTO2

- Ordine d'arrivo

1. Augusto Fernandez (Spa) Ktm in 41'12»535

2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Speed Up a 0«186

3. Alex Marquez (Spa) Kalex 1»283

4. Thomas Luthi (Svi) Kalex 2«733

5. Sam Lowes (Gb) Kalex 8»764

6. Brad Binder (Rsa) Ktm 8«952

7. Jorge Navarro (Spa) Speed Up 9»928

8. Xavi Vierge (Spa) Kalex 12«844

9. Enea Bastianini (Ita) Kalex 13»916

10.Lorenzo Baldassarri (Ita) Kalex 15«338



- Classifica

1. Alex Marquez (Spa) 197 punti

2. Augusto Fernandez (Spa) 171

3. Thomas Luthi (Svi) 159

4. Jorge Navarro (Spa) 155

5. Brad Binder (Rsa) 135

6. Lorenzo Baldassarri (Ita) 130

7. Marcel Schrotter (Ger) 116

8. Luca Marini (Ita) 113

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) 89

10.Enea Bastianini (Ita) 81



------------

MOTO3

- Ordine d'arrivo

1. Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda in 40'00»034

2. John Mcphee (Gb) Honda a 0«112

3. Tony Arbolino (Ita) Honda 0»201

4. Jaume Masia (Spa) Ktm 0«708

5. Dennis Foggia (Ita) Ktm 3»232

6. Gabriel Rodrigo (Arg) Honda 3«431

7. Marcos Ramirez (Spa) Honda 3»518

8. Lorenzo Dalla Porta (Ita) Honda 3«740

9. Filip Salac (Cze) Ktm 14»210

10.Stefano Nepa (Ita) Ktm 17«190



- Classifica:

1. Lorenzo Dalla Porta (Ita) 179 punti

2. Aron Canet (Spa) 157

3. Tony Arbolino (Ita) 149

4. Marcos Ramirez (Spa) 123

5. Niccolò Antonelli (Ita) 118

6. John McPhee (Gb) 113

7. Jaume Masia (Spa) 96

8. Celestino Vietti (Ita) 88

9. Tatsuki Suzuki (Jpn) 75

10.Jakub Kornfeil (Cze) 71.

