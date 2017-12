Mercedes, Hamilton: «Spero di chiudere la carriera qui»

Il neo-campione del mondo Lewis Hamilton ha detto che spera di concludere la sua carriera in Formula 1 con la Mercedes piuttosto che andare in un'altro team. «Sono orgoglioso di essere alla Mercedes», ha detto ai quotidiani tedeschi 'Stuttgarter Zeitung' e 'Stuttgarter Nachrichten'. «Spero di poter chiudere la mia carriera con le Frecce d'Argentò. Alla domanda se un ipotetico passaggio ai rivali della Ferrari fosse mai stata un'opzione, il trentaduenne inglese è stato chiaro: «no». Hamilton, il cui contratto scade alla fine del 2018, ha vinto quattro titoli mondiali piloti, e tre con la Mercedes nelle ultime quattro stagioni. Nel mondiale appena concluso la Ferrari ha minacciato di colmare il divario con Sebastian Vettel ed Hamilton prevede che ci sarà una lotta ancora più dura nella prossima stagione - anche se la Mercedes rimane davanti. »Potrebbe esserci una lotta tra noi, Ferrari, Red Bull e McLaren», ha detto Hamilton. «La Mercedes è al top della forma al momento e non vedo nulla che possa cambiarlo».

